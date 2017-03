Alla Fiera di Milano Rho è “Tempo di Libri”. Biglietti dimezzati ai clienti Trenitalia

(Teleborsa) – Nasce a Milano Rho la nuova Fiera dell’editoria italiana.

Tempo di Libri è infatti il nuovo evento fieristico che si terrà dal 19 al 23 aprile, per dare ad ogni lettore la possibilità di costruire il suo viaggio e di creare il suo Tempo di Libri. Sarà una grande festa, il cui carattere innovativo partirà dal rapporto tra editori, autori e lettori. Gli editori sono stati coinvolti direttamente nella definizione del programma: non come soggetti esterni, ma come veri e propri consulenti; gli autori hanno risposto con curiosità ed entusiasmo all’invito a partecipare a incontri che escono dalla routine della presentazione di un libro; i lettori, infine, saranno i veri protagonisti della Fiera.

Attraverso lo strumento dell’alfabeto (una griglia su cui sono suddivisi tutti gli appuntamenti della manifestazione) ognuno potrà costruire – e scoprire – il suo personale Tempo di Libri, rispondendo alla seduzione del nome di un autore, di una storia, di un grande tema, di un’atmosfera o semplicemente scegliendo la sua lettera preferita.

Ideata e realizzata da La Fabbrica del Libro (la società creata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano), Tempo di Libri è una manifestazione immersiva, pensata per proporre contenuti aggregabili a partire da qualsiasi interesse e curiosità: 720 appuntamenti, 17 sale adibite agli incontri più un auditorium da 1000 posti, 35mila metri quadrati di spazi e oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up. L’elenco degli ospiti comprenderà circa 2000 autori.

Per l’evento, Trenitalia ha annunciato che istituirà treni diretti ed effettuerà uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto alla Fiera ai clienti CartaFRECCIA. Previste tre coppie di Frecciarossa da Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona e due coppie di Eurocity da e per la Svizzera con fermata speciale a Rho Fiera Milano