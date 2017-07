Alitalia su Sardegna: insostenibile bando continuità territoriale

(Teleborsa) – Alitalia non ha presentato offerte per la continuità territoriale da e per la Sardegna ed in particolare nei collegamenti su Cagliari.

Una “grave” decisione che in ogni caso colpisce duramente gli abitanti dell’isola che hanno con l’aereo il fondamentale tassello di collegamento con il resto del Paese e che per anni Alitalia ne ha rappresentato la punta di diamante anche tramite sovvenzioni statali che comunque hanno assicurato profitti dato il largo e diffuso utilizzo del mezzo aereo. Decisione altresì incomprensibile, anche alla luce delle cifre rese note a sostegno della rinuncia dell’ex compagnia di bandiera ora in stato di liquidazione, visto che altre aerolinee, sia italiane che straniere, non hanno esitato a presentare offerte pur di accaparrarsi le rotte.

Meridiana si è candidata per le tratte Olbia-Roma e Olbia-Milano; Blue Air, compagnia con sede a Bucarest, si propone per le rotte tra Alghero-Fiumicino e Alghero-Linate.

Di fronte all’evidenza dei numeri, non è stato possibile partecipare – spiegano fonti della compagnia aerea – dopo l’esito della prima fase dell’apertura delle buste. Le condizioni del bando erano “economicamente insostenibili” anche per Alitalia nell’ambito del piano di ristrutturazione dei costi della compagnia e nonostante la grossa fetta di aiuti ricevuta dallo Stato (ricordiamo il prestito ponte, ndr).

Il bando prevede una tariffa unica per 10 mesi l’anno di 37 euro per le singole tratte da e per Roma e di 47 per quelle da e per Milano (tasse escluse), mentre nei due mesi estivi di maggior traffico, cioè a luglio e agosto, il costo dei biglietti per i non residenti salirà rispettivamente a 70 e 80 euro, al netto delle tasse aeroportuali.

I quattro plichi, con requisiti e offerte tecniche e economiche, sono stati aperti all’assessorato regionale dei Trasporti dalla Commissione di gara presieduta da Antonella Giglio.

A seguito della decisione di Alitalia di non partecipare al bando di gara per i collegamenti con la Sardegna, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha chiesto che si predisponga immediatamente una nuova gara e contestualmente si attivino tutte le procedure amministrative per garantire il servizio alle stesse condizioni e a uguali tariffe per i prossimi mesi”.