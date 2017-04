Alitalia, si è dimesso il responsabile servizio clienti Aubrey Tiedt

(Teleborsa) – Il Chief Costumer Officer di Alitalia Aubrey Tiedt ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha annunciato la stessa ex compagnia di bandiera ai sindacati spiegando che la decisione è stata presa “al fine di poter cogliere una nuova opportunità professionale”.

La compagnia aerea, negli ultimi mesi, è sotto i riflettori per la situazione di emergenza in cui versa e in particolare è con grande attenzione che l’opinione pubblica guarda al referendum dei lavoratori chiamati a votare sul loro futuro. I dipendenti dovranno esprimere il proprio voto sull’approvazione o meno del “piano industriale” frutto nei giorni scorsi di un difficile accordo sottoscritto da azienda, soci e organizzazioni sindacali con la paziente mediazione del Governo.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre le ripercussioni economiche e occupazionali sul personale di Alitalia. Ci auguriamo che, con senso di responsabilità, i lavoratori consentano di dare continuità a un’impresa messa in difficoltà dal management del passato”, ha dichiarato il leader della UIL, Carmelo Barbagallo. “E’ necessaria questa prospettiva certa per recuperare i diritti, per ripagare i lavoratori dei sacrifici fatti e per aprire una fase nuova di Alitalia”.