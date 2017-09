Alitalia, prorogato al 16 ottobre il termine per la presentazione delle offerte vincolanti

(Teleborsa) – I commissari di Alitalia hanno prorogato al 16 ottobre il termine per le presentazione di offerte vincolanti.

Lo si legge in una nota del vettore in cui si spiega che ciò è stato deciso per dare più tempo alle parti interessate per l’esame della documentazione.

“Con riferimento alla procedura di cessione delle attività aziendali di Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, i Commissari Straordinari, al fine di consentire ai soggetti che hanno manifestato interesse un più approfondito esame della documentazione inserita in data room, hanno prorogato sino al 16 ottobre il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, precedentemente fissato al 2 ottobre” recita il comunicato.



Resta invariato il termine del 5 novembre per il completamento delle successive fasi procedurali.