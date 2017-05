Alitalia, parte il countdown per le manifestazioni d’interesse

(Teleborsa) – Scatta il countdown per Alitalia. Dopo il commissariamento della compagnia aerea e la nomina di tre commissari identificati in Gubitosi Laghi e Paleari, ora si cercano nuovi partner. Un compito arduo per i tre manager chiamati ad avviare le procedure per la vendita della compagnia aerea entro 15 giorni.

I tre avranno infatti due settimane di tempo per preparare un programma che porti all’avvio dell’apertura delle manifestazioni di interesse e trovare uno o più partner pronti a investire nella compagnia aerea. Entro il 16 maggio scatterà dunque la “fase 1″ dell’amministrazione straordinaria con la raccolta delle offerte che secondo l’orientamento dei tre commissari sarà una manifestazione a largo spettro. Un compito difficile sul tavolo dei tre commissari che, dopo l’insediamento avvenuto ieri 3 maggio, oggi dovranno redigere la propria tabella di marcia.

AAA cercasi acquirente. E’ questo l’obiettivo primario per Alitalia che ora è ad un nuovo inizio”, come rivelato da ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan. Una posizione condivisa anche dal Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio che si è detto convinto che si potrà trovare “un investitore interessato”, sottolineando che il governo è alla ricerca di un “compratore” che rilevi la compagnia “unita”, senza operare divisioni della compagnia ed evitare così “tagli ancora più drastici”. Possibilmente “un’azienda del trasporto aereo”, come auspicato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda che ieri ha lanciato accuse pesanti contro la gestione della ex compagnia di bandiera.

Calenda, dopo aver ricordato che per Alitalia sono stati sborsati ben 8 miliardi di euro di soldi pubblici, ha definito un “gravissimo errore” l’aver fatto gestire Alitalia da Abu Dhabi. Lo ha spiegato il Ministro durante il “question time” alla Camera. Calenda ha poi passato la palla ai commissari. Spetterà a loro valutare eventuali iniziative in relazione alle responsabilità degli organi sociali della compagnia.