Alitalia, O’Leary: “Ryanair punta al lungo raggio”

(Teleborsa) – Entro la scadenza del 2 ottobre Ryanair “presenterà un’offerta vincolante” per l’acquisto di Alitalia, ma solo sull’asset che riguarda il “lungo raggio”. Parola Michael O’Leary. L’occasione per il CEO della compagnia low cost irlandese è stata una conferenza stampa.

“Abbiamo inviato la manifestazione di interesse” che scadeva il 15 settembre e “parteciperemo alla proposta vincolante” che scade il 2 ottobre, ha spiegato O’Leary. Non è la prima volta che l’amministratore delegato di Ryanair conferma il suo interesse per Alitalia, anche se per rilevare una parte degli asset, anche se l’obiettivo del Governo rimane quello di vendere Alitalia intera e non procedere allo spezzatino, come auspicato più volte dal Ministro dei trasporti Graziano Delrio.

Di diverso parere O’Leary che spiega:”ci può essere un futuro molto positivo per il lungo raggio di Alitalia. Il nostro focus è sul lungo raggio che è il vero core business di Alitalia e ha un grande potenziale. Noi siamo interessati, continueremo e invieremo entro fine settembre la nostra proposta vincolante ai commissari”. Il numero uno della compagnia low cost è consapevole che il “successo” dell’operazione di acquisto di una parte di Alitalia da parte di Ryanair “non è garantito”, anche se ci potranno essere vantaggi per “il lungo raggio e per l’occupazione”. In ogni caso, al di là del compratore, “serve una ristrutturazione”, ha spiegato il manager.