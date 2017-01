Alitalia, oggi al MISE incontro con i sindacati

(Teleborsa) – Governo e sindacati di Alitalia al tavolo per trovare la quadra sugli esuberi, mentre si attende ancora il nuovo piano industriale che dovrebbe rilanciare la compagnia aerea in difficoltà. In occasione dell’incontro con le confederazioni dei lavoratori al Ministero dello Sviluppo economico, previsto per oggi, il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha preso tempo con i giornalisti, dichiarando: “siamo qui per ascoltare e per fare il punto della situazione”.

Su un’eventuale nazionalizzazione della società, Delrio ha rimarcato: “abbiamo già detto che aspettiamo il piano industriale”.

Presente all’incontro anche il Ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, che durante la puntata di “Faccia a faccia” condotta da Giovanni Minoli aveva ribadito il suo “no” ad una nuova rinazionalizzazione di Alitalia, specificando che il miliardo di ricapitalizzazione ritenuto necessario, “lo dovranno mettere gli azionisti vecchi e nuovi, se se ne troveranno”.

Sul tema degli esuberi il ministro aveva dichiarato in passato: “non esiste che se ne parli prima del piano industriale”, ricordando che l’azienda è stata “gestita male” e che le colpe non devono ricadere sui lavoratori.