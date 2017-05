Alitalia, Laghi: “Prima taglio costi, poi vendita”

(Teleborsa) – In primis la riduzione dei costi, circa 200 milioni al netto dei tagli al personale, soprattutto quello di terra, poi la vendita, possibilmente ad un’azienda italiana. Il Commissario straordinario di Alitalia, Enrico Laghi, non nasconde le sue preferenze, neanche riguardo all’identità dei potenziali acquirenti (il gruppo FS Italiane).

In una intervista a La Stampa, Laghi ha dichiarato che l’eventuale ingresso delle FS in Alitalia “merita un approfondimento”, ma in ogni caso “la preferenza è, se possibile, per una soluzione unitaria”: un partner italiano o anche una compagnia europea, possibilmente non scelta fra le low cost. Se Ferrovie dovesse farsi avanti la “prenderemmo in considerazione alla stregua di tutte le altre” aggiunge.

Anche Lufthansa sembra che non voglia perdere la partita, nonostante le ripetute smentite. Secondo Il Messaggero, avrebbe incaricato lo studio Bonelli Erede ad assisterla nella prima fase di valutazione, sebbene l’intenzione sia quella di partecipare al cosiddetto “spezzatino” (terza ipotesi dopo la vendita in blocco ed il risanamento), facendo un’offerta per singoli asset o contratti.



A consigliare i commissari Alitalia sarà un Rotschild in qualità di advisor, dopo aver vinto il beauty contest contro rivali del calibro di Merrill Lynch, Mediobanca, Citigroup e Lazard.

Quanto all’ingresso di partner di Paesi terzi, sino ad oggi è stato limitato dal tetto del 49% del capitale previsto dalla normativa europea, che non consente un controllo di maggioranza assoluta sulle compagnie del Continente. Ma recentemente inizia a farsi largo l’ipotesi di abbattimento, rispetto alla quale si dicono d’accordo sia il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sia quello dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Sempre Calenda ha dato un parere positivo all’ipotesi di assegnare un pacchetto di azioni ai dipendenti Alitalia, anche se ha precisato che “la decisione spetterà ai nuovi investitori”.