Alitalia, Hogan: impegnati nell’inversione di rotta di Alitalia

(Teleborsa) – “Alitalia è un partner a lungo termine di Abu Dhabi”, ha dichiarato il numero uno di Eithad, James Hogan, alla conferenza globale sul mondo dell’aviazione a Dublino, aggiungendo che “Etihad e il governo di Abu Dhabi, nostro azionista, sono entrambi impegnati nell’inversione di rotta di Alitalia” per un ritorno all’utile.

“Abbiamo recentemente iniettato 100 milioni di capitale nella compagnia aerea italiana, oltre ad aver convertito obbligazioni in strumenti semi-equity. Questo dimostra l’impegno di Etihad nei confronti di Alitalia”, ha detto Hogan, ricordando anche il “forte sostegno del governo italiano nei confronti di questa importante azienda nazionale”.

“Il management e gli azionisti hanno lavorato sodo per mettere a punto un piano industriale per il futuro sostenibile del vettore e sono fiducioso che il management e i dipendenti abbracceranno il cambiamento necessario per tornare in pista. Ma voglio essere chiaro: sarà il management di Alitalia a definire e consegnare il piano industriale, che porterà la compagnia aerea verso il ritorno all’utile”.

Nel frattempo sul mercato si parla di un possibile accordo tra Ethiad e Lufthansa. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messaggero sarebbero in corso trattative tra le due compagnie per un’eventuale futuro ingresso del vettore degli emirati arabi nel capitale della compagnia tedesca, con un 30-40%, attraverso un aumento di capitale.