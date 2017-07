Alitalia, entro mese indirizzo programma e bando a MISE

(Teleborsa) – Alle ore 18 di oggi, 24 Luglio, è scaduto il termine per la presentazione di proposte non vincolanti per Alitalia.

Lo si legge in una nota della compagnia aerea, in cui precisa che, in base all’analisi delle proposte ricevute, “i Commissari Straordinari entro la prossima settimana provvederanno a definire e sottoporre all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico l’indirizzo del Programma dell’Amministrazione Straordinaria nonché i contenuti del bando di gara recante termini, finalità e modalità di svolgimento delle prossime fasi della procedura”.

Obiettivo rimane quello di vendere Alitalia intera e non procedere allo spezzatino, come auspicato dal Ministro dei trasporti Graziano Delrio.