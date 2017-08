Alitalia, Calenda: arrivate offerte su gran parte del perimetro

(Teleborsa) – “Sul tavolo dei commissari di Alitalia sono arrivate le offerte, le stanno valutando: includono la gran parte del perimetro, alcune un perimetro più ristretto”. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti durante un incontro al Meeting di Rimini. “L’obiettivo – ha spiegato il titolare del dicastero – è che non servano altri interventi pubblici: per me la priorità in questo caso è non far tirare più fuori soldi ai cittadini”.

C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare le proposte. Vendita in blocco o cessione separata della parte volo e della parte handling. Sono queste le due opzioni per coloro che sono interessati a presentare un’offerta vincolante per Alitalia. In caso di parità di condizioni, si prevede che siano considerate preferibili le offerte sul lotto unico.