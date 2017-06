Alitalia, Bruxelles conferma tetto 49% per investitori extra-europei

(Teleborsa) – “Non prevediamo alcun cambiamento a questo punto” delle regole UE che fissano la soglia al 49% per un investitore extra-europeo in una compagnia aerea europea”. E’ la posizione dell’esecutivo di Bruxelles ribadita dal commissario UE ai trasporti Violeta Bulc che lascia il tetto del 49% alla proprietà di una compagnia aerea europea da parte di una società extracomunitaria.

In questo momento si pensa alla ex compagnia di bandiera Alitalia, ora in vendita, dopo essere stata messa in amministrazione straordinaria.

“Il modo in cui possiamo aiutare è essere chiari con le regole”, in particolare con quanto definito delle Linee guida UE “su proprietà e controllo”, che sono “uno strumento molto utile per chi investe e chi compra”, ha aggiunto Bulc rispondendo a Lussemburgo alle domande dei giornalisti su Alitalia.