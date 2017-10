Alitalia, al via il countdown per la presentazione delle offerte

(Teleborsa) – Alitalia ancora sotto le lente, mentre entra la gara per la vendita è arrivata agli sgoccioli.

Lunedì 16 ottobre alle 18 scadranno i termini per la presentazione delle offerte vincolanti per l’ex compagnia di bandiera e Lufthansa conferma l’interesse per la compagnia.”Se ci fosse una chance di creare una nuova Alitalia, Lufthansa come numero uno in Europa sarebbe certamente interessata ai colloqui”, spiega l’amministratore delegato Carsten Spohr.

Che i commissari sperano ancora in una vendita in blocco escludendo lo spezzatino è cosa nota, come più volte sottolineato anche dal Ministro dei Trasporti Delrio, ma quando Spohr parla di “chance per creare una nuova Alitalia”, i ben informati leggono nella compagnia tedesca la voglia di presentare un’offerta solo per la parte volo, mentre la gara per la parte terra della compagnia rischia di andare deserta.

Intanto, arriva anche la proroga del prestito ponte per Alitalia la cui scadenza era fissata all’inizio di novembre. La dotazione verrà’aumentata di 300 milioni per consentire proseguimento il proseguimento delle attività aziendali, inizialmente era 600 milioni.

Il TAR del Lazio ha rinviato al 17 gennaio 2018 la decisione sul commissariamento di Alitalia e la nomina dei commissari straordinari. Il Codacons aveva presentato il ricorso, chiedendo di sospendere gli atti del Governo, per incompatibilità.