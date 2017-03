Alitalia-Air Seychelles accordo “più forte” per Madagascar e Sud Africa

(Teleborsa) – Grazie al rafforzamento di un’intesa di codeshare già in forza tra Alitalia e Air Seychelles, entrambe facenti parte del Gruppo Ethiad di Abu Dhabi, la compagnia italiana applicherà il proprio codice di volo AZ ai quattro collegamenti settimanali operati appunto da Air Seychelles tra le isole dell’Oceano Indiano e Antananarivo, capitale del Madagascar. Oltre che ai cinque collegamenti settimanali effettuati dal vettore delle Seychelles verso Johannesburg, la più grande città del Sud Africa.

Dal 30 marzo 2017, dopo le necessarie approvazioni governative, Alitalia applicherà il proprio codice di volo anche al collegamento bisettimanale Seychelles-Durban, importante città portuale, con più di 3 milioni di abitanti, della provincia del KwaZulu-Natal, nella Repubblica Sudafricana.

Quattro sono voli settimanali di Air Seychelles da Mahé, dove si trova la capitale Victoria (o Port Victoria), verso Antananarivo, operati con Airbus A320 da 136 posti, mentre i servizi con Johannesburg (5 a settimana) sono effettuati sempre da A320 o con un Airbus A330 da 254 posti.

“Il rafforzamento dell’accordo di codeshare con Air Seychelles – ha detto l’Amministratore delegato Alitalia Cramer Ball – porterà grandi benefici ai nostri passeggeri che ora hanno a disposizione nuove opportunità di viaggio per raggiungere numerose destinazioni attraverso le isole Seychelles”.

Al momento Air Seychelles, controllata per il 40% da Etihad e per il restante dal Governo di Victoria (città sul lato nord orientale dell’isola di Mahé), ha in flotta due Airbus A320, un Airbus A330, oltre a sei DHC-6 Twin Otter, che effettuano i brevi servizi tra le 117 isole dell’arcipelago del Paese asiatico.

Solo pochi giorni fa, Alitalia aveva annunciato un altro accordo di codeshare con China Eastern per i voli verso Pechino.