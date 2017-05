Alibaba delude anche se utile e fatturato balzano

(Teleborsa) – Profitti sotto le attese per Alibaba, che però presenta risultati in forte crescita. Il mercato non appare comunque soddisfatto ed il titolo quotato a New York cede l”1,74% questo pomeriggio.

Il colosso dell’eCommerce cinese ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un utile in aumento dell’85% a 1,43 miliardi di dollari, pari a 60 cent ad azione, mentre l’EPS che esclude poste straordinarie si è attestato a 63 cent, sotto le attese del mercato, che indicavano 65 cent di utile unitario.

Il fatturato è balzato del 60% a 5,6 miliardi di dollari, superando il consensus di 5,24 miliardi, grazie al buon andamento delle attività “core” (+47%), all’ascesa del cloud computing (+103%) ed all’exploit della divisione media ed intrattenimento (+234%).