Alibaba accelera sui conti trimestrali

(Teleborsa) – Alibaba annuncia conti in salita. Il colosso cinese dell’e-commerce ha visto i ricavi del trimestre che si è chiuso a dicembre alire del 54% su anno. Il giro d’affari è aumentato a 53,25 miliardi di yuan, 7,67 miliardi di dollari rispetto ai 34,54 miliardi di yuan dello stesso trimestre del 2015.

In salita del 38% anche l’utile netto che arriva a 17,16 miliardi di yuan (2,47 miliardi di dollari), ovvero 6,94 yuan (un dollaro), per azione, contro i 12,5 miliardi di yuan (4,90 yuan per azione) dello stesso periodo dell’anno scorso.

Escludendo le voci straordinarie l’utile è salito del 36% a 22,49 miliard di yuan, 3,23 miliardi di dollari (1,30 dollari per azione) rispetto ai 16,57 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Il nostro robusto trimestre dimostra la forza del consumatore cinese e la capacità di Alibaba di creare valore attraverso il nostro vasto ecosistema “, ha detto Daniel Zhang, amministratore delegato di Alibaba. Noi stiamo guidando l’età di New Retail, che sfrutta l’innovazione per fornire un’esperienza online e offline senza soluzione di continuità per quasi mezzo miliardo di cellulari

di utenti mensili attivi. Questa trasformazione di vendita al dettaglio renderà ancora più semplice ed efficiente per i marchi e i rivenditori di impegnarsi con questi consumatori, sempre e ovunque.” ha concluso Daniel Zhang.