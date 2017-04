Alcoa torna in utile aspettando Wall Street

(Teleborsa) – Il primo trimestre della statunitense Alcoa si è chiuso in utile per 225 milioni di dollari, pari a 1,21 dollari per azione, rispetto alla perdita di 210 milioni (1,15 dollari per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa.

Al netto di voci straordinarie, gli utili si sono portati a 117 milioni di dollari (63 centesimi per azione) da un rosso di 114 milioni di dollari (62 centesimi per azione). Gli analisti si aspettavano un dato a 53 centesimi per titolo.

Deludono invece i ricavi che seppur in salita del 5%, su base annua, si sono attestati a 2,65 miliardi di dollari dai 2,12 miliardi, ma risultano inferiori ai 2,96 miliardi stimati dal consensus.

“Alcoa ha cominciato con forza il suo primo trimestre pieno da azienda indipendente”, ha detto in una nota l’amministratore delegato Roy Harvey. “Continuiamo a rafforzare il nostro bilancio mantenendo un livello di liquidità salutare. Guardando al resto del 2017, siamo ben posizionati per garantire valore ai nostri azionisti”.

I conti sono arrivati ieri a mercati USA chiusi. Nel dopo mercato il titolo ha guadagnato oltre 2 punti percentuali.