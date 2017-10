Al via domani la mostra di Chagall a Milano. Offerte a chi viaggia con Trenitalia

(Teleborsa) – Tornano le iniziative di Trenitalia a favore dell’arte e della cultura, con un evento dedicato alla mostra di Chagall “Sogno di una notte d’estate”.

In treno a Milano per assistere alla mostra, in programma dal 14 ottobre al 28 gennaio 2018 al Museo della Permanente. Un viaggio per tappe, tra musica e spettacolo, che racconta il mondo creativo dell’artista bielorusso in tutte le sue sfaccettature e diversità delle fonti d’ispirazione.

In occasione della rassegna meneghina, Trenitalia dedica ai propri clienti una nuova offerta 2X1: i viaggiatori clienti CartaFRECCIA potranno cedere alla mostra in due al prezzo di una sola persona, basterà presentare la Carta fedeltà e un biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Milano. Per usufruire della particolare promozione, valida dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi, è necessario che i biglietti del treno abbiano una data di emissione antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quelli della visita.

Con il sostegno alla mostra Chagall. Sogno di una notte d’estate – nella quale dominano i temi universali dell’opera di Chagall quali l’amore, la famiglia, le sue radici, i paesaggi e la musica – Ferrovie dello Stato Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura, a fianco di grandi istituzioni.