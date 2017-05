AIRiminum 2014: quasi 50 mila pax e fatturato 1,5 milioni in 4 mesi

(Teleborsa) – Nel primo quadrimestre 2017 sono stati quasi 50 mila i passeggeri in arrivo e in partenza transitati sull’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini e San Marino. Lo comunica AIRiminum 2014 S.p.A., società di gestione dello scalo internazionale romagnolo, precisando che nel mese di aprile 2017 si è registrato presso il “Fellini” un numero di passeggeri pari a 18.856, ben il 79,6% in più rispetto all’anno precedente. I passeggeri transitati presso lo scalo nel primo quadrimestre del 2017 sono quindi 46.848, facendo registrare una crescita del 110,2% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Il fatturato complessivo a livello consolidato del Gruppo AIRiminum nel primo quadrimestre è pari a euro 1.439.962, con un aumento del 177,4%.