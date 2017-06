AIRiminum 2014: accordi a San Pietroburgo per più turismo Italia-Russia

(Teleborsa) – Due importanti accordi strategici di AIRiminum in Russia con le autorità governative del turismo e con l’aeroporto di San Pietroburgo. AIRiminum 2014 S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, in occasione del St. Petersburg International Economic Forum 2017 (SPIEF17), la più importante manifestazione economica e finanziaria della Federazione Russa, ha sottoscritto le intese della durata di 5 anni, volte a favorire l’incremento dei flussi turistici di cittadini russi verso il nostro Paese, di cittadini italiani verso la Russia e di altri cittadini che possono raggiungere l’Europa o tornare nei loro Paesi tramite appunto il collegamento aereo Rimini-San Pietroburgo.

Per il Governo italiano, allo scopo di sostenere le nostre aziende a intensificare la cooperazione industriale con partner russi, ha partecipato all’incontro il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, protagonista di un intervento nel corso della Tavola Rotonda sulle relazioni economiche bilaterali, “Russia–Italy, a new Standard in Economic Cooperation and Development”. AIRiminum 2014 era rappresentata dall’Amministratore delegato, Leonardo Corbucci.

Il primo accordo è stato sottoscritto con Andrey E. Mushkarev, Presidente del “Committee for tourism development of St. Petersburg”, e con Vladimir G. Yakushev, Amministratore delegato di Northern Capital Gateway (NGC), la società di gestione di Pulkovo Airport, lo scalo aereo internazionale di San Pietroburgo. Intesa che ha l’obiettivo di incrementare i voli regolari di linea tra San Pietroburgo e Rimini tutto l’anno potenziando e intensificando la cooperazione tra AIRiminum, NGC e il Governo di San Pietroburgo attraverso un approccio commerciale congiunto con le compagnie aeree strutturato su tariffe aeroportuali favorevoli e su un programma di marketing generale del Governo di San Pietroburgo. Lo scopo preciso è di sviluppare il turismo da San Pietroburgo verso le regioni della Russia, e da Rimini per le piccole città italiane.

Il secondo accordo, invece, è stato sottoscritto con il Saint-Petersburg City Tourist Information Bureau, rappresentato dal Direttore Generale Evgenii Pankevich, con l’obiettivo di creare e sviluppare insieme in Italia un’agenzia informativa volta a rappresentare le potenzialità turistiche e culturali di San Pietroburgo e promuoverla congiuntamente nei mercati internazionali del turismo. Il primo punto di rappresentanza sarà aperto entro la fine del 2017, proprio nell’area dell’aeroporto “Fellini” di imini e San Marino.

“Con queste due importanti firme – ha sottolineato l’Ad di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci – abbiamo gettato le fondamenta per un grande progetto congiunto sul fronte del turismo tra Italia e Russia. Siamo convinti che il ruolo attuale di un gestore aeroportuale, concessionario pubblico, debba essere quello di sviluppare network di relazioni internazionali da mettere a disposizione del territorio di riferimento e del Paese che rappresenta. Network che devono necessariamente tradursi in ponti su cui far transitare, in una direzione e nell’altra, flussi di diverso genere. La grande opportunità che AIRiminum sta proponendo a tutti gli operatori della filiera del turismo romagnolo, privati e istituzionali, è di diventare insieme protagonisti attivi nell’intercettare questi flussi internazionali, nell’interpretarli e nel profilare per loro il giusto prodotto turistico”.