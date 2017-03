Airbus: otto A320ceo per nuova low cost sud coreana KAIR Airlines

(Teleborsa) – La nuova low cost della Corea del Sud KAIR Airlines ha annunciato di aver scelto Airbus per lanciare i propri servizi con un ordine fermo per otto A320ceo (Current Engine Option). La compagnia aerea ha base a Cheongju e si concentrerà principalmente verso destinazioni internazionali nel Nord-Est asiatico e prevede di cominciare i voli nel 2018.

“Vediamo un enorme potenziale per lo sviluppo di un modello a basso costo per collegare la Corea del Sud con destinazioni in Cina, Taiwan e Giappone – ha detto Byung Ho Kang, Direttore e Chairman di KAIR Airlines – e la compagnia si concentrerà sui servizi point-to-point a tariffe basse, offrendo ai passeggeri una moderna offerta di prodotti. I nuovi aeromobili A320 saranno perfetti per il nostro modello di business, combinando i più bassi costi operativi con la cabina più ampia nel segmento single-aisle”.

“Siamo rimasti colpiti dal modello di business sviluppato da KAIR Airlines – ha dichiarato da parte Airbus il Chief Operating Officer, John Leahy – e siamo certi che l’efficienza offerta dai nostri A320 contribuirà a un lancio di successo per la nuova compagnia, portando più scelta per i passeggeri che volano nella regione del Nord-Est asiatico. La scelta di KAIR Airlines per gli A320neo a corridoio singolo sottolinea ancora una volta come gli aerei Airbus siano i preferiti dalle compagnie aeree low cost in Asia”.

Ad oggi, la Famiglia A320 ha ottenuto oltre 13.000 ordini e più di 7.400 aeromobili sono già stati consegnati a circa 400 clienti e operatori in tutto il mondo.