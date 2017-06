Airbus leader per costruzione aerei da carburante a più basso impatto ambientale

(Teleborsa) – Il forte impegno verso l’eco-efficienza ha fatto di Airbus anche il primo costruttore di aeromobili pronto a offrire ai clienti la possibilità di ricevere i nuovi aerei con motori che utilizzano una miscela di “jet fuel sostenibile” al posto del trazionale cherosene. Così, anche il 15° Airbus A350-900 realizzato per i voli a lungo raggio della compagnia “cinese” Cathay Pacific, quotata alla Borsa di Hong Kong, è partito dalla pista dello stabilimento di Toulouse, in Francia, ieri 1° giugno, destinazione appunto Hong Kong, con una miscela appunto del 10 per cento di “sustainable jet fuel”, vale a dire combustibile sostenibile per jet, nei suoi serbatoi. Dalla prima consegna nel maggio 2016, tutti i modelli A350 di Cathay Pacific sono stati consegnati in questa configurazione.

Il “biofuel delivery flight concept”, originariamente ideato da Cathay Pacific nel 2015, è ora in piena operatività e questo ultimo volo di consegna conferma che la catena di approvvigionamento realizzata congiuntamente da Airbus e Total solo un anno fa funziona correttamente. “Questo è un passo importante per Airbus – ha dichiarato Frederic Eychenne, Responsabile Airbus per le Nuove Energie – e ci permette di dimostrare che i biocarburanti per l’aviazione sono oggi una realtà. Ora vogliamo espandere questa iniziativa in tutti i nostri siti di consegna, vicini ai nostri clienti” .

I primi nuovi voli di consegna in partenza dai due altri stabilimenti Airbus di Amburgo, in Germania, e Mobile, negli Stati Uniti, che utilizzeranno questo tipo di biocarburanti sono previsti a partire dal 2018. Già dal 2016 Airbus ha offerto questa opzione per i suoi voli di consegna da Toulouse.

L’obiettivo è continuare a ridurre l’emissione di carbonio di ogni volo a partire dalla consegna degli aerei. “Sin dal primo giorno di esercizio – ha precisato Eychenne – una compagnia aerea può dimostrare chiaramente il proprio obiettivo di ridurre le emissioni di biossido di carbonio, contribuendo così a rispettare gli impegni della international civil aviation community”.

Nell’ambito della sua strategia ambientale, Airbus intende proseguire gli sforzi collaborando con tutti i soggetti interessati nel settore dei biocarburanti. “Grazie a questa partnership con Cathay Pacific e Total, abbiamo dimostrato che è possibile creare reti di approvvigionamento per carburanti a basso impatto di carbonio – ha aggiunto Frederic Eychenne – e questa iniziativa conferma l’impegno di Airbus nell’efficienza ambientale e il suo sostegno verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni per l’aviazione”.