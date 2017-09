Airbus inaugura il Completion & Delivery Centre dell’A330 in Cina

(Teleborsa) – Airbus si espande in Cina. Il leader a livello mondiale nel campo dell’aeronautica ha inaugurato il proprio Completion & Delivery Centre – C&DC (Centro per il Completamento e la Consegna) dell’Airbus A330 a Tianjin, in Cina, segnando così una nuova tappa nell’espansione della propria impronta internazionale e della partnership strategica con la Cina. In quest’occasione, il primo A330 prodotto dal C&DC è stato consegnato a Tianjin Airlines.

Situato sullo stesso sito della linea di assemblaggio finale della Famiglia A320 e del Delivery Centre di Airbus di Tianjin, il C&DC dell’A330 è dedicato alle attività di completamento dell’aereo, quali l’installazione della cabina, la verniciatura dell’aeromobile e le prove di volo, oltre ai voli di accettazione da parte dei clienti e la consegna degli aeromobili. A Tolosa il personale esperto di Airbus si è occupato della formazione di uno staff di circa 150 impiegati cinesi che lavorano al C&DC.

Il nuovo sito include una stazione di verniciatura, un hangar per la pesatura e un hangar principale che può ospitare tre aeromobili e che copre una superficie di 16.800mq. Il C&DC di Tianjin prevede di impiegare oltre 250 persone e sarà in grado di consegnare due aeromobili al mese a partire dagli inizi del 2019.

“L’inaugurazione del nostro C&DC dell’A330 di Tianjin, e la prima di tutta una serie di consegne, segnano una nuova tappa nel processo di espansione internazionale di Airbus e danno risalto alla forte cooperazione con i nostri partner cinesi”, ha dichiarato Fabrice Brégier, COO e Presidente di Airbus Commercial Aircraft. “La finalizzazione dei widebody in Cina è una prima per Airbus e per l’insieme del settore, e dimostra il reciproco impegno volto a garantire una crescita forte e duratura del settore dell’aviazione in Cina”.

Poco mosso il titolo Airbus sulla piazza di Parigi: +0,14%.