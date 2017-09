Airbus Defence e Space, completato con successo primo volo A330 MRTT per la Francia

(Teleborsa) – Airbus Defence e Space hanno completato con successo il volo inaugurale del primo A330 MRTT Multi Role Tanker Transport per la Francia. L’aereo, che sarà noto in Francia come Phénix, è il primo di nove velivoli ordinato dalla French Defence Procurement Agency (DGA), mentre altri tre sono in attesa di essere confermati.

È il secondo nuovo standard A330 MRTT a volare, caratterizzato da modifiche strutturali, miglioramenti aerodinamici che consentono una riduzione nei consumi di combustibile fino all’1%, aggiornamenti dei computer avionici e sistemi militari avanzati.

L’aereo è stato convertito a Getafe da un A330 standard assemblato a Tolosa. L’equipaggio ha riferito che l’aereo ha volato in linea con le aspettative durante il volo di 3h 25min.

La flotta Phénix può portare 272 passeggeri o essere configurato per rimpatri sanitari. La prima consegna è prevista nel 2018.