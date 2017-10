Airbus Corporate Jets, nuovo ordine per l’A319NEO

(Teleborsa) – Nuovo ordine da un cliente asiatico per Airbus Corporate Jets. ACJ ha ottenuto un nuovo ordine per l’A319neo, dove neo significa New Engine Option, letteralmente Opzione Nuovo Motore.

L’ordine fa sì che, tra clienti nuovi ed esistenti, vi siano un totale di nove ordini – tre ACJ319neo e sei ACJ320neo – per la nuova famiglia ACJ320. I clienti includono Acropolis Aviation, Comlux, K5 Aviation e clienti non divulgati. “La famiglia ACJ320neo capitalizza la tendenza verso cabine più grandi nei top business jets, offrendo ai clienti un range intercontinentale ancora maggiore e ulteriore efficienza, basandosi su un velivolo affidabile e performante”, afferma John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers.

Con la capacità di trasportare 8 passeggeri per 6.750 nm / 12.500 km o 15 ore, l’ACJ319neo avvicinerà gran parte del mondo con un range non-stop. A complemento, l’ACJ320neo può trasportare 25 passeggeri per 6.000 nm / 11.100 km o 13 ore.

Le consegne dell’ACJ320neo inizieranno alla fine del 2018, mentre quelle del ACJ319neo inizieranno nel secondo trimestre del 2019.

Dotata delle cabine più spaziose, pur avendo dimensioni simili ai competitors, la famiglia ACJ320neo offre anche costi operativi simili.

Quasi 10.000 aeromobili Airbus sono in servizio in tutto il mondo, supportati da una rete globale che offre ai clienti un servizio impeccabile nel settore. I clienti Airbus Corporate Jets beneficiano inoltre di servizi personalizzati in base alle proprie esigenze particolari. Grazie all’affidabilità che deriva da aerei progettati per volare molte volte al giorno, la famiglia ACJ320neo è affidabile e disponibile quando i clienti lo richiedono. Oltre 180 aeromobili Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutti i continenti, tra cui l’Antartide, evidenziando la loro versatilità in ambienti difficili.