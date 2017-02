Airbus archivia il 2016 con utile netto in calo

(Teleborsa) – Conti in calo per Airbus che chiude il 2016 con un utile netto in calo del 66% a 995 milioni di euro. A zavorrare i conti i costi del programma dell’aereo militare A400M. Aumenta, invece il giro d’affari che sale del 3% a 66,58 miliardi.

Nonostante la contrazione degli utili, il Consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea del 20 aprile, la distribuzione di un dividendo pari a 1,35 euro per azione, più alto di quello distribuito nel 2015 di 1,30 euro.