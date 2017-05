Airbus A350-1000 “Early Long Flight” di 12 ore

(Teleborsa) – “Early Long Flight”, letteralmente volo anticipato lungo. In pratica il test di un volo di lunga durata con “passeggeri” a bordo. E così è stato, primo e unico in programma, per l’A350-1000, ultimo nato e il più grande della più recente e tecnologicamente avanzata famiglia appunto dei lungo raggio di Airbus.

Il test di prova del bireattore A350-1000, conclusosi con successo, è durato 12 ore, con partenza e arrivo dalla pista adiacente lo stabilimento Airbus di Tolosa, nella regione sud occidentale della Francia. A bordo 310 persone, tra cui 10 membri di equipaggio di Airbus specializzati nei test e 13 “cabin crew” (hostess e stuwart) di Virgin Atlantic, una delle 12 compagnie che hanno già acquistato l’aereo.

I 310 ospiti sul volo sono stati quindi i “primi passeggeri” a sperimentare il comfort dell’A350-1000 per provare e verificare i numerosi sistemi di cabina, compresi impianto di aria condizionata, illuminazione, acustica, in-flight entertainment (IFE), galleys, sistemi elettrici, bagni e water.

Anche se non fa parte del programma di certificazione tecnica, l’Early Long Flight permette ad Airbus di valutare l’ambiente e i sistemi di cabina durante il volo e di ottimizzare le tutte procedure necessarie per garantire la piena efficienza per i passeggeri al momento dell’entrata in servizio regolare di linea dell’aeromobile.

L’intenso programma di test dell’A350-1000 sta procedendo bene, e soprattutto nei tempi previsti, per raggiungere la “Type Certification”, la certificazione per cominciare i voli commerciali, prevista per la seconda metà del 2017.

L’A350-1000 ha un elevato livello di “commonality” con il fratello immediatamente minore A350-900, con il 95% di parti e sistemi in comune. La versione “1000”, oltre ad avere una fusoliera più lunga del che permette di ospitare 40 passeggeri in più rispetto all’A350-900, presenta anche bordi posteriori dell’ala modificati, nuovi carrelli principali di atterraggio a sei ruote e motori Rolls-Royce Trent XWB-97 più potenti. Ad oggi 12 clienti dei cinque continenti hanno ordinato un totale di 211 Airbus A350-1000.