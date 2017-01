Air Liquide rafforza la partnership con ArcelorMittal

(Teleborsa) – Air Liquide e ArcelorMittal, il maggiore produttore al mondo di acciaio, hanno firmato due contratti per il rinnovo a lungo termine della fornitura di ossigeno, azoto ed argon ai siti produttivi di ArcelorMittal nelle aree industriali portuali di Fos-sur-Mer e Dunkerque in Francia.

Air Liquide rafforza inoltre la sua posizione in Belgio, a Gand, firmando un nuovo contratto di fornitura a lungo termine con ArcelorMittal, per supportare la crescita delle sue esigenze di gas industriale. Nell’ambito di questo nuovo contratto, Air Liquide estenderà la sua rete di tubazioni in Benelux.

I siti di ArcelorMittal a Fos-sur-Mer, Dunkerque e Gand producono acciaio ad elevato valore aggiunto per le industrie dell’auto, delle costruzioni e del packaging, oltre che per altre applicazioni industriali.

Air Liquide fornisce già gli impianti di Dunkerque e Fos-sur-Mer tramite la sua attuale rete di tubazioni in Benelux ed in Francia. Grazie al nuovo contratto appena firmato, l’impianto di Gand sarà anch’esso collegato alla rete di tubazioni di Air Liquide Benelux. In totale, Air Liquide attualmente gestisce un network di tubazioni che si estende per 4.700 kilometri in Europa. Si tratta della rete più estesa al mondo.