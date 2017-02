Air India il più recente operatore di Airbus A320neo

(Teleborsa) – Air India è la 18 esima aerolinea a utilizzare l’Airbus A320neo (new engine options) dopo aver ricevuto il primo dei 14 velivoli presi in leasing dall’agenzia del Kuwait ALAFCO. L’aereo, immatricolato (marche) VT-EXF, è equipaggiato con 2 motori CFM International Leap 1A e può trasportare fino a 162 passeggeri. Il primo volo del nuovo A320neo indiano era avvenuto lo scorso 18 gennaio. Per il “lessor” kuwaitiano ALAFCO, che ha ordinato 85 Airbus A320neo, si è trattato della prima consegna della versione rimotorizzata dell’aereo europeo.

Il nuovo Airbus A320neo arriva solo pochi giorni dopo l’annuncio, da parte del governo di Nuova Delhi, della decisione di versare 247 milioni di euro di capitale nelle casse casse di Air India. Secondo la stampa locale, Air India è sofferente di un debito di 6,3 miliardi di euro, di cui 2,1 legati all’acquisto di nuovi aerei. Ma per la prima volta dopo decenni, nel 2015 la compagnia ha registrato un utile operativo di 14,4 milioni di euro, sebbene nell’attuale anno fiscale sia di nuovo andata “in rosso” per quasi 100 milioni di euro.

Il Consorzio Airbus è molto attivo in India. Per la diffusione dei prodotti aeronautici europei lavora nel Paese una rete di oltre 45 fornitori locali con più di 6.000 professionisti che contribuiscono direttamente e indirettamente a tutti i programmi. L’A320neo appena consegnato si è aggiunto alla flotta Air India già composta da 66 aeromobili Airbus A320 Family, la serie precedente del fortunato bi-reattore per i voli di corto e medio raggio. Ad oggi, più di 70 nuovi A320neo sono stati consegnati a 18 clienti.

La sigla neo adottata da Airbus significa New Engine Option, in italiano Opzione Nuovo Motore. La novità principale è l’uso di motori più grandi e più efficienti con il 15% in meno di consumo di carburante, costi operativi inferiori dell’8%, meno rumore e una riduzione di NOx almeno del 10% rispetto alla precedente serie A320. Due le possibilità di motorizzazione: i clienti possono scegliere, infatti, tra i motori CFM International LEAP-1A e i Pratt & Whitney PW1100G PurePower.