Air Hamburg cliente di lancio di Embraer Legacy 650E

(Teleborsa) – Il costruttore brasiliano Embraer ha annunciato che l’operatore charter tedesco Air Hamburg è il cliente di lancio del nuovo Legacy 650E. Air Hamburg, compagnia tedesca per voli privati e charter, espanderà la propria flotta di Embraer business jet con un nuovo ordine per tre nuovi bireattori d’affari di lungo raggio di questo tipo che può volare non stop da Londra a New York come da Miami a San Paolo. Il contratto ha un valore di 77,7 milioni di dollari, basato sui prezzi correnti di listino, e sarà incluso nel portafoglio del secondo trimestre 2017 della Società.

La consegna è prevista per il terzo trimestre 2017. L’accordo è stato annunciato il giorno di apertura della 17° European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) di Ginevra, in Svizzera. “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo ordine di Air Hamburg, che spingerà ulteriormente la loro crescita con i costi operativi eccezionali e l’esperienza di cabina superiore del Legacy 650E – ha dichiarato Michael Amalfitano, President & CEO, Embraer Executive Jets – e la proposta di valore del Legacy 650E aumenta la produttività e l’efficienza richieste dai global charter operators e dai corporate flight departments”.

Il Legacy 650E, completamente pressurizzato con ventilazione per garantire il costante controllo della temperatura, ha capacità eccezionali su destinazioni calde o di elevata altitudine che richiedano alte prestazioni. Può ospitare fino a 14 passeggeri per tratte fino a 7223 Km (3900 miglia nautiche) con una velocità di esercizio di 0,80 Mach (987,84 Km/h) a un’altezza massima di 12.497 metri (41.000 piedi) ed è spinto da 2 motori Rolls-Royce AE 3007A2. L’aereo dispone tre zone di cabina distinte e il comparto bagagliaio, come bagno e cambusa più grandi di questa classe di velivoli, è completamente accessibile durante il volo, assicurando ai passeggeri e all’equipaggio di avere sempre la disponibilità del necessario.