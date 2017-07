Air France-KLM: investimenti e più forti “alleanze” nel mondo

(Teleborsa) – Altro forte passo avanti di Air France-KLM nel rafforzamento delle sue partnership strategiche, con la creazione di un’unica joint-venture globale tra Air France-KLM, Delta Air Lines e Virgin Atlantic e, in secondo luogo, il rafforzamento della sua partnership con China Eastern Airlines (China Eastern). Le due alleanze commerciali saranno rafforzate da equity investments: Air France-KLM acquisterà la quota del 31% di Virgin Group in Virgin Atlantic per 220 milioni di sterline; Delta e China Eastern acquisiranno ciascuna una quota del 10% di Air France-KLM nell’ambito di un aumento di capitale riservato per un totale di 751 milioni di euro.

L’investimento strategico, commerciale e come equity investment di queste partnership posizionerà Air France-KLM come pilastro europeo della principale rete globale di compagnie aeree. Tutti questi accordi permetteranno ad Air France-KLM di offrire ai suoi clienti un network ampliato e di capitalizzare i distribution network estesi. Come parte integrante del progetto strategico Trust Together, queste partnership supportano la crescita proficua del Gruppo e consentono a Air France-KLM di offrire ai propri clienti una proposta senza precedenti.

La combinazione delle joint venture esistenti tra Air France-KLM, Delta e Alitalia, in secondo luogo tra Delta e Virgin Atlantic, nell’ambito di un’unica joint-venture segna l’espansione e il rafforzamento di uno dei modelli di partnership più avanzati nel settore aereo. Questa joint venture permetterà al Gruppo di offrire ai clienti una proposta senza eguali sulle rotte transatlantiche; guidare la crescita di capacità dei partner; creare uno stato di partner associato che consente l’inserimento di altri player; estendere la partnership per un periodo di 15 anni; generare sinergie annuali significative grazie ad un nuovo code share to/from London, al coordinamento delle vendite, alla partnership estesa e ai risparmi sui costi.

La creazione di questa joint-venture consoliderà quindi la posizione di leadership di Air France-KLM nei mercati nordamericani ed europei, con il più grande airline network basato su dodici potenti hubs su entrambi i lati dell’Atlantico: Amsterdam, Atlanta, Boston, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, Londra Heathrow, Minneapolis-St Paul, New York-JFK, Parigi-CDG, Salt Lake City e Seattle.

Parallelamente, Air France-KLM e China Eastern rafforzeranno la loro cooperazione commerciale e la loro partnership nell’ambito della joint venture esistente, al fine di proteggere e rafforzare la presenza di Air France-KLM sul mercato cinese grazie a una partnership a lungo termine; dare ad Air France-KLM una posizione di European leadership a Shanghai, il principale mercato business in Cina; migliorare i servizi per i clienti; consentire una maggiore cooperazione in termini di rete, pricing e sinergie operative.

Questi aumenti di capitale consentiranno un miglioramento della struttura finanziaria di Air France-KLM, accelerando la riduzione del suo debito netto e finanziando l’acquisto della quota di partecipazione in Virgin Atlantic.

Il 4 settembre 2017 si svolgerà un Extraordinary Shareholders’ Meeting per l’approvazione degli aumenti di capitale e la nomina dei nuovi membri del Board of Directors (da effettuare alla chiusura degli aumenti di capitale riservati). Una volta ottenute le approvazioni regolamentari, si passerà alla realizzazione degli aumenti di capitale riservati.

“Questa partnership senza precedenti come scala, dà ad Air France-KLM una posizione di leadership nella worldwide airline industry – ha dichiarato Jean Marc Janaillac, Presidente e Amministratore delegato di Air France-KLM – e con Delta e Virgin Atlantic stiamo rafforzando la nostra alleanza transatlantica, diventando l’alleanza numero uno tra l’Europa e gli Stati Uniti in termini di traffico. Con China Eastern stamo consolidando la nostra posizione su un mercato ad alta crescita. L’impegno e gli sforzi del personale di Air France-KLM hanno permesso un miglioramento delle nostre performance e la garanzia di queste strategic partnerships. Questi accordi accelerano le iniziative di creazione di valore implementate attraverso il progetto Trust Together”.

Il piano “Trust Together”, presentato nel novembre 2016 appunto da Jean Marc Janaillac, che “decollerà” con il nuovo vettore “Boost”, il prossimo inverno sulle rotte a medio raggio e nell’estate 2018 su quelle a lungo raggio, ha l’obiettivo di adattarsi alle “situazione di ultra-concorrenza” rispetto alle compagnie del Golfo che si “sviluppano a basso costo su dei mercati chiave in cui Air France-Klm vuole continuare a crescere”.

“Boost” non sarà comunque compagnia low cost e disporrà di una flotta di 10 aerei per il network lungo raggio entro il 2020.