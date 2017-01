Air France-Klm: a dicembre aumenta il traffico passeggeri

(Teleborsa) – Aumenta il traffico passeggeri di Air France- KLM.

A dicembre 2016 hanno viaggiato sui voli del Gruppo francese 7,2 milioni di passeggeri il 7,6% in più rispetto allo stesso mese del 2015 in cui la compagnia aveva scontato l’effetto negativo degli attentati a Parigi. L’aumento del traffico è stato in tutte le tratte tranne quelle per l’ Africa.

Air France, la sua filiale HOP!, la compagnia olandese KLM e la low cost Transavia hanno trasportato quindi 7,2 milioni di passeggeri. Il load factor è migliorato di 2,5 punti percentuali all’85,4%.