Air France festeggia il suo primo Boeing 787 Dreamliner

(Teleborsa) – Sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017 Air France celebra i primi voli del suo Boeing 787, attraverso quattro discovery flight da Parigi sulla Francia ed i suoi punti di riferimento. Questo il calendario dei voli speciali: 7 gennaio alle 08:30, Corsica and the Mediterranean – flight AF787; 7 gennaio alle 13:30, Southwest – Gascony – flight AF789; 8 gennaio alle 08:30, Brittany – flight AF787; 8 gennaio alle 13:30, Tour of France – flight AF789.

Per questi voli, Air France ha creato un programma speciale offrendo ai clienti e agli appassionati di aviazione un momento indimenticabile. A bordo, i passeggeri che partecipano a questo evento esclusivo potranno godere del meglio di Air France con le ultime cabine di viaggio e con un pasto speciale accompagnato da champagne. Ci sarà un commento in-flight e tutti i passeggeri lasceranno l’aereo con regali e souvenir con i colori del Dreamliner Air France.

L’ingresso di un nuovo aeromobile nella flotta di Air France è un evento che segna la storia della società. Fedele alla cultura francese, Air France festeggia l’arrivo del suo primo Boeing 787, circondato da artisti di talento. Il primo, Sacha Goldberger, un famoso fotografo, farà un servizio fotografico in esclusiva ai piedi del velivolo, immortalando i passeggeri prima di imbarcarsi.

Grazie al Wi-Fi in volo, alcuni dei più suggestivi Instagrammers condivideranno la loro esperienza unica su questi voli da sopra le nuvole sulle reti social media. Infine, Air France inviterà i clienti dei voli inaugurali a condividere le loro migliori foto sui loro social network, con la possibilità di vincere un viaggio in classe business a Montreal, una delle prime destinazioni del 787, a partire dal 1° maggio 2017.

Il Boeing 787 di Air France opererà il suo primo volo commerciale verso Il Cairo il 9 gennaio 2017. La Compagnia prenderà in consegna un secondo aereo nel mese di aprile 2017, che servirà Montreal a partire dal primo maggio 2017.