(Teleborsa) – Gli industriali bresciani intervengono sul processo di rilancio dell’aeroporto di Montichiari, sottolineando, attraverso il direttore generale di AIB, Marco Nicolai, che c’è una proroga al gennaio 2018 ma non è in discussione l’accordo con Enac per la creazione della new.co, che sarà composta con il 20 per cento ai bresciani di Abem e l’80 per cento a Save. Il rilancio del D’Annunzio richiede investimenti per 100 milioni, necessari per l’adeguamento della infrastruttura nel suo complesso, compresa la pista di volo.

AIB Brescia: newco per Montichiari a gennaio 2018 redazioneteleborsaxml