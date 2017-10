Agrochimica, accordo Bayer-Basf per cessione asset

(Teleborsa) – Basf ha raggiunto un accordo per acquistare alcune attività di sementi ed erbicidi di Bayer per un controvalore di 5,9 miliardi di euro.

L’operazione rappresenta per Bayer un passo importante verso le autorità europee della concorrenza preoccupate della sua acquisizione dell’americana Monsanto, mentre per Basf rappresenta un rafforzamento della sua offerta in soluzioni per l’agricoltura.

I due titoli quotati sulla piazza di Francoforte, si muovono in maniera contrastata: Bayer sale dell’1,63% mentre Basf cede lo 0,69%.