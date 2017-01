Agriturismi, anche nel 2016 la meta più popolare di italiani e stranieri

(Teleborsa) – Gli agriturismi si confermano strutture più amate dagli italiani e dagli stranieri, sia per le festività che per altre gite e vacanze. Il 2016 è stato un anno molto positivo in cui la crescita delle strutture in Italia è stata del 3% e la domanda ha fatto anche meglio con un +7%. Lo rileva il portale Agriturismo.it, partner di Casevacanza.it e leader del settore.

Stabili i prezzi: quasi l’80% dei proprietari o gestori di agriturismi ha dichiarato di non aver variato i prezzi rispetto al 2015; la media del costo del soggiorno per notte a persona è stata di 43 euro.

La Toscana si conferma regina: l’offerta continua a crescere a ritmi sostenuti e la domanda sale e di molto (+31% in un anno). Considerando la richiesta di alloggio su scala nazionale, la regione arriva a raccogliere il 33,1% del totale. Segue, a grande distanza, l’Umbria: qui si registra una crescita del 46%, che la rende la seconda più prenotata con l’8,2% di richieste. La terza posizione delle regioni con gli agriturismi più ambiti è il Veneto, con il 6,4% delle domande. Segue a ruota la Lombardia, che raccoglie il 5,6% dell’interesse.

A riconoscere il valore degli agriturismi sono sempre più gli stranieri: nel 2016 questi hanno rappresentato il 26% di tutta la domanda. In Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna questa percentuale sale ben oltre la media nazionale.