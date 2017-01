Agile Therapeutics sconta il flop del cerotto Twirla

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Agile Therapeutics, che esibisce una variazione percentuale negativa del 47,90%. Il titolo della compagnia farmaceutica specializzata in prodotti per la salute delle donne subisce l’effetto del risultato negativo di uno studio di ultima fase sul cerotto contraccettivo Twirla.

Analizzando lo scenario di Agile Therapeutics si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,97 dollari USA. Prima resistenza a 3,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,335.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)