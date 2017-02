Aeroporto Fiumicino, Gabrielli: “Lo scalo si sta avviando ad essere uno dei migliori del mondo”

(Teleborsa) – Accompagnato da vertici AdR, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, ha visitato oggi lo scalo romano di Fiumicino, Leonardo da Vinci, a partire dalla nuova area di imbarco E.

“Fiumicino, sempre più un bell’aeroporto, si sta avviando ad essere uno dei migliori scali del mondo: come forze di polizia faremo la nostra parte, come è sempre stato, per renderlo sicuro”, ha sottolineato Gabrielli, al termine della visita compiuta insieme al management di Aeroporti di Roma e al Direttore Enac dell’aeroporto.

“Fiumicino è il principale hub e la porta d’ingresso del nostro Paese – ha aggiunto il Capo della Polizia – ed i temi della sicurezza sono tra i più prevalenti ed importanti: concorrere allo sforzo che, in questi anni, Adr con il suo management e gli investimenti messi in campo, ha fatto per rendere questo hub sempre più funzionale e confortevole, ed anche sicuro, è nell’interesse del sistema Paese”.

Aeroporti di Roma (AdR), Gruppo Atlantia, è la società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino.

L’imbarco E, l’infrastruttura all’avanguardia in Europa con 22 nuovi gate di imbarco di cui 14 dotati di loading bridge, è stata inaugurata lo scorso dicembre.