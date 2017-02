Aeroporto di Bologna in rally a Piazza Affari

(Teleborsa) – Nuovo balzo in avanti per il titolo Aeroporto di Bologna, al momento sospeso per eccesso di rialzo, con un rialzo teorico del 13,64%.

Nell’ultimo anno, le azioni hanno registrato un balzo del 221% mentre negli ultimi sei mesi la performance è stata positiva per il 155%. In una sola settimana il rialzo è stato del 46,4%.

La tendenza di breve di Aeroporto di Bologna è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,17.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)