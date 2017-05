Aeroporto Bologna: accordo con DHL per nuovo centro logistico

(Teleborsa) – DHL Express Italy e la società di gestione dello scalo bolognese ADB Aeroporto di Bologna, hanno sottoscritto oggi un accordo per la realizzazione di un nuovo centro logistico da 15.000 metri quadrati. Il gruppo della logistica investirà 26 milioni di euro.

La struttura si comporrà di un capannone con magazzini, uffici e due fingers (connettori mobili chiusi per collegare un gate di un terminal aeroportuale ad un aereo) per il carico/scarico dei camion per circa 5.000 mq e di una superficie esterna dedicata ad attività operative per circa 10.000 mq

L’opera verrà realizzata da AdB entro il 2020 e sarà data in sub-concessione a DHL per 15 anni, prorogabili per un ulteriore periodo di 10 anni.

A piazza affari le azioni di ADB avanzano dello 0,26%.