Aeroporto Bergamo: accordo Enav-Sacbo per migliori prestazioni dello scalo

(Teleborsa) – Memorandum d’intesa tra la Società nazionale per la gestione del traffico aereo (Enav ) e la Società di gestione dell’aeroporto Orio al Serio di Bergamo (Sacbo) per l’attuazione al Programma A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) finalizzato al miglioramento della gestione dei flussi di traffico dello scalo orobico e all’ottimizzazione dei processi legati all’utilizzo delle infrastrutture e delle risorse aeroportuali.

Accordo sottoscritto a Roma da Emilio Bellingardi, Direttore generale Sacbo e Massimo Bellizzi, Direttore generale Enav. Il memorandum nasce dall’esigenza di rendere quanto prima operativo il progetto di Collaborative Decision Making che, secondo le indicazioni date da EUROCONTROL e raccolte dalla Commissione europea a tutti i fornitori europei di servizi alla navigazione aerea, dovrà essere completato nell’ambito della realizzazione del Cielo unico europeo.

“Il lavoro di oggi conferma ancora una volta come l’approccio sinergico ENAV–SACBO rappresenti la carta vincente per assicurare lo sviluppo progressivo e sostenibile dell’aeroporto di Bergamo – ha detto Massimo Bellizzi, Dg Enav – e attraverso A-CDM sarà garantita l’ottimizzazione dei processi operativi a beneficio di compagnie e passeggeri”.

“L’avvio della fase di sviluppo del sistema A-CDM – ha da parte sua precisato Emilio Bellingardi, Dg Sacbo – permette di applicare quelle procedure che nel giro di un anno e mezzo diventeranno routine, innescando una serie di processi di efficientamento non solo dal punto di vista operativo ma anche sotto l’aspetto ambientale, attraverso la riduzione significativa di consumi di carburante e relative emissioni di inquinanti con particolare riferimento alla CO2: 700 tonnellate di carburante avio, che si traduce in un risparmio di 2.300 tonnellate annue di CO2 rilasciate nell’atmosfera.”

La realizzazione di A-CDM sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è prevista, infatti, entro il secondo trimestre del 2019. Si tratta di un progetto in grado di apportare numerosi benefici al gestore aeroportuale, alle compagnie aeree, al fornitore di servizi di controllo del traffico aereo, al fornitore di servizi di assistenza a terra e alla comunità degli utenti. Grazie a esso, tutte le fasi di un volo, dalla partenza all’atterraggio, vengono considerate un “processo unico” che permette di ottimizzare la gestione del traffico aereo e le operazioni di assistenza, attraverso lo scambio costante di informazioni aggiornate tra tutti gli operatori coinvolti.

A-CDM è, infatti, una piattaforma integrata che trasmette in tempo reale al Network Management Operations Centre di EUROCONTROL le informazioni sullo stato di tutti i voli in partenza, mentre EUROCONTROL smista queste informazioni agli altri aeroporti collegati. È così possibile ottimizzare il flusso di traffico aereo, la gestione della capacità aeroportuale, l’uso delle infrastrutture aeroportuali e delle risorse umane, aumentando inoltre la puntualità dei voli e riducendo il consumo di carburante e il conseguente impatto ambientale.

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ha aderito in forma volontaria all’importante progetto europeo. Sarà il sesto scalo italiano ad entrare a far parte del Network Manager di EUROCONTROL, dopo Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Venezia-Tessera e Milano-Linate già operativi e Napoli-Capodichino in fase di implementazione. Al momento in Europa, oltre agli aeroporti italiani, A-CDM è operativo a Barcellona, Berlino Schönefeld, Bruxelles, Copenhagen, Düsseldorf, Francoforte, Ginevra, Helsinki, Londra Heathrow, Madrid, Monaco, Parigi CDG, Parigi Orly, Oslo, Praga, Stoccarda e Zurigo.