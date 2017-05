Aeroporto Bari: nuovo sistema automatico lettura carte imbarco da 22 maggio

(Teleborsa) – Novità all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari da lunedì 22 maggio con l’attivazione di un nuovo sistema automatizzato per l’accesso dei passeggeri ai controlli di sicurezza e alle aree di imbarco. Il nuovo sistema messo a punto dalla società di gestione dello scalo, Aeroporti di Puglia, comprende un lettore ottico per la lettura dei codici impressi sulle carte d’imbarco e porte automatiche di accesso e dispone di 6 varchi. Tre varchi saranno riservati ai passeggeri in partenza con voli low cost, due a quanti utilizzano “compagnie tradizionali” e uno come Fast Track, dedicato a quei passeggeri che per, diversi motivi (appartenenti ai “Club esclusivi” delle varie compagnie o in possesso di biglietti di business/first class) hanno diritto a un “imbarco veloce”.

Per poter accedere all’area imbarchi i passeggeri dovranno scansionare la carta d’imbarco – sia essa cartacea, su smartphone o tablet – al varco automatico e il sistema, verificata la validità del titolo di viaggio, abiliterà o meno il successivo accesso. In prossimità degli archetti dei controlli di sicurezza sono stati installati altri lettori per l’ulteriore scansione delle carte d’imbarco ai fini della campionatura statistica dei tempi di attesa ai controlli stessi.

L’introduzione del nuovo sistema, la cui adozione è prevista anche sull’aeroporto del Salento di Brindisi, oltre a comportare il miglioramento degli standard di servizio, favorirà l’incremento dei livelli di sicurezza. Al fine di agevolare la familiarizzazione con le nuove procedure, Aeroporti di Puglia ha previsto che nel primo periodo d’introduzione del sistema, in prossimità dei tornelli, sia presente un cosiddetto “facilitatore” con il compito di fornire informazioni e/o assistenza ai passeggeri che ne dovessero avere necessità.