Aeroporti, Ministro Galletti: “Pronta la VIA per scalo Firenze”

(Teleborsa) – Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha annunciato che la VIA (valutazione di impatto ambientale) per il nuovo aeroporto di Firenze è pronta da tempo. Ne dà notizia Firenze Today, che ha seguito il convegno internazionale sulla geotermia, a margine del quale il titolare del dicastero ambientale ha parlato del progetto di costruzione della nuova pista all’aeroporto di Peretola.

Galletti ha spiegato che la normativa permette al proponente di aderire al nuovo procedimento entro il 20 settembre. Se ENAC e Toscana Aeroporti dovessero scegliere di seguire la vecchia procedura, la VIA del ministero sarebbe già sul tavolo; in alternativa i tempi potrebbero fino a un massimo di 90 giorni. In entrambi i casi, è l’auspicio di Galletti, il procedimento potrà chiudersi entro due o tre mesi.