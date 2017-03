Aeroporti di Roma: “Cooking Show stellato” a Fiumicino nella nuova “ItalIan Food Street” del Molo E

(Teleborsa) – Gianfranco Pascucci e Sandro Serva, due tra i più noti Chef stellati del Lazio, di scena oggi lunedì 13 marzo 2017 all’aeroporto romano di Fiumicino. I due chef sono i protagonisti della preparazione e offerta delle proprie prelibatezze enogastronomiche nell’Italian Food Street dell’Area di Imbarco Internazionale del Leonardo da Vinci offerte ai numerosi passeggeri presenti.

Un vero e proprio “Cooking Show” che conferma le capacita dello scalo romano, il più importante d’Italia con oltre 41 milioni di presenze nel 2016, di essere ambasciatore verso il pubblico internazionale del cibo italiano di qualità, con un’offerta di ristorazione d’eccellenza. Sono diverse, infatti, le attività di ristorazione presenti nell’area E, gestite dai principali player del settore, che vanno dai prodotti mediterranei, ai menu asiatici o burger gourmet, con la presenza stabile di chef stellati del calibro di Heinz Beck e Cristina Bowermann, che hanno ulteriormente arricchito l’offerta dell’aeroporto con le loro creazioni culinarie note in tutto il mondo.

Il via al “Cooking Show” è stato dato da Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Esterino Montino, Sindaco di Fiumicino, e Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di ADR (Aeroporti di Roma). I passeggeri in partenza hanno così avuto la possibilità di gustare attraverso i piatti creati dall’indiscusso estro dei due Chef l’eccellenza dei prodotti enogastronomici della regione. Pascucci e Serva hanno usufruito del supporto, nella loro performance, di un team di studenti provenienti dagli istituti alberghiero Baffi di Fiumicino e agrario Sereni di Rieti, con la partecipazione di Federalberghi, coinvolti nell’iniziativa da Aeroporti di Roma.

L’evento, organizzato da ADR (Atlantia), insieme a Regione Lazio ed ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), ha visto una folta partecipazione di viaggiatori, italiani e stranieri, che hanno così potuto scoprire l’offerta gastronomica dell’area E, che si sviluppa in una vera e propria “Strada del food italiano” con il meglio dei prodotti tipici del Made in Italy.

In oltre 3.000 metri quadrati, è possibile, infatti, trovare diverse tipologie di abbinamenti enogastronomici, che tengono conto delle variabili imprescindibili per un passeggero: “tempo di consumo”, “prezzo” e “specificità territoriale”.