Aeroporti di Puglia, traffico passeggeri supera quota 6,5 milioni

(Teleborsa) – Con 6.635.794 passeggeri (+6,9% rispetto al consuntivo 2015), la rete aeroportuale pugliese raggiunge e supera uno storico traguardo, conseguito grazie alla costante crescita del traffico, soprattutto nella componente internazionale.

“Questo storico risultato rappresenta la naturale progressione di un percorso funzionale al costante miglioramento dei volumi di traffico perseguito con grande determinazione” ha dichiarato Giuseppe Acierno, Amministratore Unico di Aeroporti di Puglia.

“La conferma viene dal dato del quadriennio 2013 – 2016 nel quale i passeggeri – arrivi più partenze – sono aumentati di 1.051.625 unità, con un incremento del 18,8%. Ciò ha consentito che nel 2016, in un sol colpo, fossero raggiunti due obiettivi, sia a livello di rete aeroportuale sia per l’aeroporto di Bari, al cui conseguimento ha contribuito non poco il positivo confronto con tutti i partner – lavoratori, proprietà, compagnie aeree – che hanno creduto in questo traguardo di crescita.

Passando all’analisi più dettagliata del traffico passeggeri 2016, il dato che si riferisce alla linea internazionale cresce, a livello di rete regionale, di circa 243mila passeggeri, pari al +14,3% rispetto all’anno precedente.

Sull’aeroporto di Bari, come evidenziato, per la prima volta è stata superata la soglia dei quattro milioni di passeggeri: nell’anno appena terminato, infatti, il totale passeggeri (arrivi + partenze) è stato di oltre 4,3 milioni (+8,9% rispetto al totale 2015). Di queste 4,2 milioni (+9,4%) rappresentano il totale dei voli di linea, che somma 2.770.434 passeggeri di linea nazionale (+6,4%) e 1.470.432 (+15,5%), di linea internazionale.

Buono anche il consuntivo per l’aeroporto del Salento di Brindisi dove nel 2016 i passeggeri, totale tra arrivi e partenze, sono stati 2.323.298, ossia il +3,2% rispetto ai 2.250.111 passeggeri del 2015. Anche per l’Aeroporto del Salento, il più alto incremento percentuale (+10,8%) è stato registrato per il traffico di linea internazionale (dai 426.647 passeggeri del 2015 ai 472.632 dello scorso anno). Ottima la progressione del traffico charter i cui passeggeri nel 2016 sono stati 42.571, con un incremento del + 28,8% rispetto al dato del 2015; incrementi più contenuti per i passeggeri di linea nazionale attestatisi a quota 1.805.124, il +1% rispetto al precedente anno.