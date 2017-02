Aeroporti di Parigi, traffico in aumento a gennaio +7,2%

(Teleborsa) – Cresce il traffico passeggeri sugli scali francesi.

Nel mese di gennaio, Aeroporti di Parigi (AdP) ha visto transitare 7,3 milioni di passeggeri, un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2015.

In particolare, 5 milioni di passeggeri sono transitati per Parigi-Charles de Gaulle (+6,1%) e 2,3 milioni per Parigi Orly (+9,6%).

Il traffico europeo, esclusa la Francia, è risultato in forte crescita: +10%. Il dato, inclusa la Francia, registra un +4,9%.

Il traffico internazionale (esclusa l’Europa) è aumentato del 5,6%, grazie alle destinazioni come Medio Oriente (+15,8%), Africa (+6%), Asia-Pacifico (+5,2%), Nord America (+3,5%) e America Latina (+3,2%) e Territori d’oltremare francesi (+1,1%).