Aeroporti, crescono gli investimenti in tecnologie d’avanguardia

(Teleborsa) – Gli aeroporti di tutto il mondo stanno comprendendo l’importanza crescente degli investimenti in tecnologie avanzate per assicurare la sicurezza e l’efficienza dei voli.

Nel 2016 sono stati spesi 9 miliardi di dollari in tecnologie IT (Information Technology), per velocizzare le operazioni e assicurare una maggiore sicurezza, E’ quanto emerge da un report della SITA, società che sviluppa software per il settore del trasporto aereo, intitolato “Airport IT Trends Survey”.

Fra i capitoli di spesa più popolari c’è la “biometria”, ovvero la possibilità di identificare i passeggeri con l’impronta digitale.