Aerolite: il sedile per treno ultraleggero ispirato a quelli dell’aereo

(Teleborsa) – Transcal, azienda britannica leader anche per gli interni di auto e di altri mezzi di trasporto, ha realizzato il sedile per treno Aerolite. Si tratta di una “sistemazione” più leggera, più sottile e più confortevole rispetto ad altre. Il produttore dichiara infatti che Aerolite è un sedile tra i più leggeri sul mercato, con un peso pari a 22 kg per posto-passeggero ed è dotato di un profilo sottile che può essere utilizzato per fornire più spazio per le gambe e aumentare la quantità di passeggeri trasportati.

Aerolite è stato sviluppato in collaborazione con lo specialista nella progettazione di posti a sedere per aeromobili, Factorydesign e prodotto da Acro. Aerolite si ispira al sedile dell’aereo Superlight Serie 3, mantenendone estetica, comfort e spazio ma nel rispetto delle normative del settore ferroviario.

“Anzichè essere realizzato in acciaio, compensato o vetroresina come i tipici posti a sedere dei treni attuali, Aerolite è fatto di alluminio e il sedile posteriore è realizzato in materiali compositi – ha detto Matthew Fiddimore di Factorydesign – e questo consente che i sedili siano sagomati ergonomicamente. Ciò fa una grande differenza per i livelli di comfort dei passeggeri”.