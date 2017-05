Aegean Airlines: dall’11 giugno terzo anno del volo Pisa-Atene

(Teleborsa) – Aegean Airlines dall’11 giugno al 6 settembre 2017 riprenderà i voli diretti Pisa-Atene con frequenza bi-settimanale. E’ il terzo anno consecutivo che la compagnia ellenica opererà con Airbus A320 da 174 posti il collegamento stagionale dalla città della Torre per la capitale della Grecia. La ripresa del volo estivo è stata presentata dall’aerolinea oggi martedì 23 maggio al Business Center dell’aeroporto San Giusto in collaborazione con Toscana Aeroporti, gestore dello scalo, e l’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo.

Membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, Aegean Airlines continua a investire in Italia attraverso l’aumento della capacità offerta ( +15 % rispetto al 2016 ) come parte della propria strategia di crescita. In questo 2017, anno del suo 18 esimo compleanno, Aegean nella stagione estiva opera nel nostro Paese così su 7 scali: Roma, Milano, Napoli, Venezia, Bari, Catania e, appunto, Pisa.