ADR, taglio del nastro per l’A350-900 China Airlines

(Teleborsa) – Con il tradizionale taglio del nastro, China Airlines inaugura oggi, 13 Febbraio, all’Aeroporto di Fiumicino, il nuovissimo Airbus A350-900XWB (Extra Wide Body), che da sabato scorso ha iniziato a servire la rotta Roma-Taipei (capitale e maggiore città di Taiwan).

Già dallo scorso 4 dicembre, con l’introduzione del volo diretto non-stop Roma-Taipei, la Compagnia cinese di Taiwan ha dato il via anche in Italia al NextGen, piano strategico per il graduale e costante rinnovamento di flotta e servizi.

La cerimonia si è svolta all’interno della nuova aerea di imbarco E per i voli extra-Schegen inaugurata da Aeroporti di Roma il 21 dicembre scorso. Una struttura con una capacità di oltre 6 milioni di passeggeri in più, per 90 destinazioni internazionali.